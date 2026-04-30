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WKN: 797726 / ISIN: US6708755094

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: OMV stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OMV präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,349 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,65 Milliarden USD gegenüber 6,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD, gegenüber 0,880 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 33,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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