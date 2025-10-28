Ausblick: OMV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

OMV äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,26 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,15 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 36,03 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 36,76 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at