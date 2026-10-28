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WKN: 797726 / ISIN: US6708755094

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: OMV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

OMV lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OMV die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,874 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 82,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,480 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,37 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 28,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 35,36 Milliarden USD, gegenüber 27,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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