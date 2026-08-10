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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: On informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

On äußert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,337 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 19 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 880,3 Millionen CHF betragen, verglichen mit 906,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 CHF, gegenüber 0,750 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 3,56 Milliarden CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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