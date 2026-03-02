Ausblick: On legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

On lädt am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,201 CHF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte On noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 20 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 726,1 Millionen CHF betragen, verglichen mit 691,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,726 CHF, während im vorherigen Zeitraum noch 0,850 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden CHF umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,63 Milliarden USD waren.

