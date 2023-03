Ausblick: On öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

On wird sich am 21.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,016 CHF je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,600 CHF je Aktie erzielt worden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 43,54 Prozent auf 274,3 Millionen CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 191,1 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,280 CHF prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,590 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden CHF umgesetzt werden sollen, gegenüber 724,6 Millionen CHF im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at