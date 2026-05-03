ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: ON Semiconductor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
ON Semiconductor wird am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 31 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,612 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,150 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 28 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,86 Prozent auf 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor noch 1,45 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 32 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,290 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,29 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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