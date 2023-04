Ausblick: ON Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse

ON Semiconductor lädt am 01.05.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2023 endete.

27 Analysten schätzen im Schnitt, dass ON Semiconductor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,22 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,92 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,33 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,88 Milliarden USD, gegenüber 8,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at