Ausblick: On stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

On gibt am 16.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,105 CHF. Dies würde einem Zuwachs von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem On 0,060 CHF je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 310,1 Millionen CHF gegenüber 218,0 Millionen CHF im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,326 CHF, gegenüber -0,590 CHF je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 1,11 Milliarden CHF, nachdem im Vorjahr 724,6 Millionen CHF generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at