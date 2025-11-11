Ausblick: On stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

On wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,259 CHF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte On ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 19 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 763,0 Millionen CHF, was einem Umsatz von 733,8 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,587 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von durchschnittlich 2,97 Milliarden CHF aus, nachdem im Vorjahr 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at