Ausblick: On verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

On präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass On im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,269 CHF je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 821,2 Millionen CHF für On, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 808,3 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,28 CHF je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 3,54 Milliarden CHF, gegenüber 3,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at