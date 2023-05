Ausblick: On vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Für Anleger von ON wird es am Dienstag spannend.

On wird am 16.05.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,089 CHF aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 78,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll On nach den Prognosen von 10 Analysten 382,3 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 62,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 235,7 Millionen CHF umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,474 CHF im Vergleich zu 0,280 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,73 Milliarden CHF, gegenüber 1,22 Milliarden CHF im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at