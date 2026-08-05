Once Upon a Farm PBC Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41P92 / ISIN: US68237F1084

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Once Upon a Farm PBC Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Once Upon a Farm PBC Registered wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,190 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,92 Prozent auf 77,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Once Upon a Farm PBC Registered noch 60,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,246 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 319,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 240,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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