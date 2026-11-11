Once Upon a Farm PBC Registered Shs Aktie
WKN DE: A41P92 / ISIN: US68237F1084
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Once Upon a Farm PBC Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Once Upon a Farm PBC Registered stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,084 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 33,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 88,4 Millionen USD gegenüber 66,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,449 USD, gegenüber -0,410 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 320,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 240,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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