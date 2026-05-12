Ausblick: Oncocyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oncocyte wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,262 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oncocyte noch ein Verlust pro Aktie von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 89,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,1 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,947 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 4,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at