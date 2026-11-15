Oncocyte Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EQV9 / ISIN: US68235C2061
|
15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Oncocyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oncocyte wird am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,236 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,69 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,904 USD, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oncocyte Corporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Oncocyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Oncocyte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oncocyte Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Oncocyte Corporation Registered Shs
|2,14
|-7,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.