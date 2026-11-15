Ausblick: Oncocyte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oncocyte wird am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,236 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,2 Millionen USD gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,69 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,904 USD, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net