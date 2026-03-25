Oncocyte Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3EQV9 / ISIN: US68235C2061

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25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Oncocyte stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oncocyte lässt sich am 26.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oncocyte die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,238 USD. Das entspräche einem Gewinn von 87,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,930 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 80,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Oncocyte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,3 Millionen USD aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,145 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -4,660 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,2 Millionen USD, gegenüber 1,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

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