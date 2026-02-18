Oncopeptides AB Registered Shs Aktie

Ausblick: Oncopeptides Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Oncopeptides Registered wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,190 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,370 SEK erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Oncopeptides Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 25,8 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 160,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,9 Millionen SEK umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,050 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,610 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 78,5 Millionen SEK, gegenüber 31,7 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

