Ondas Holdings Aktie
WKN DE: A2QLNR / ISIN: US68236H2040
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ondas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ondas wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,054 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 39,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 826,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,193 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,620 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 379,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 50,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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