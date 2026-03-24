Ondas Holdings Aktie
WKN DE: A2QLNR / ISIN: US68236H2040
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Ondas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ondas wird am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 582,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 28,2 Millionen USD gegenüber 4,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,247 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 48,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 7,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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