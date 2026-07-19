One 97 Communications Aktie
WKN DE: A3C7Q4 / ISIN: INE982J01020
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19.07.2026 07:01:06
Ausblick: One 97 Communications legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
One 97 Communications wird am 20.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 INR gegenüber 1,92 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll One 97 Communications nach den Prognosen von 7 Analysten 23,72 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,18 Milliarden INR umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,74 INR aus. Im Vorjahr waren 8,66 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 101,26 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 84,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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