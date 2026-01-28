One 97 Communications Aktie

WKN DE: A3C7Q4 / ISIN: INE982J01020

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: One 97 Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

One 97 Communications wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,99 INR aus. Im letzten Jahr hatte One 97 Communications einen Verlust von -3,270 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 21,96 Milliarden INR – ein Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem One 97 Communications 18,28 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,69 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -10,350 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,39 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 67,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

