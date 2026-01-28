One 97 Communications Aktie
WKN DE: A3C7Q4 / ISIN: INE982J01020
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: One 97 Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
One 97 Communications wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,99 INR aus. Im letzten Jahr hatte One 97 Communications einen Verlust von -3,270 INR je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 21,96 Milliarden INR – ein Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem One 97 Communications 18,28 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,69 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -10,350 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,39 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 67,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu One 97 Communications Limited Registered Shs 144A Reg S
|
28.01.26
|Ausblick: One 97 Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: One 97 Communications stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: One 97 Communications zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu One 97 Communications Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|One 97 Communications Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 179,80
|2,59%