Ausblick: ONE Gas legt Quartalsergebnis vor

ONE Gas lässt sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ONE Gas die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,474 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 398,2 Millionen USD – ein Plus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ONE Gas 379,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net