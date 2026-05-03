Ausblick: ONE Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ONE Gas stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ONE Gas im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,98 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,65 Prozent auf 969,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 935,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at