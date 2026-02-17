Ausblick: ONE Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ONE Gas äußert sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,34 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 57,04 Prozent auf 990,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 630,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,38 USD je Aktie, gegenüber 3,91 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 2,55 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at