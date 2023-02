Ausblick: ONE Gas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ONE Gas stellt am 22.02.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ONE Gas noch 1,12 USD je Aktie eingenommen.

ONE Gas soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 430,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 593,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD im Vergleich zu 3,85 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,81 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at