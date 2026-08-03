Ausblick: ONE Gas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ONE Gas präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,634 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,530 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 410,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,85 USD, gegenüber 4,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at