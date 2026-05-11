One Mobikwik Systems Aktie

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: One Mobikwik Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

One Mobikwik Systems wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,880 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,19 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -6,100 INR im Vergleich zu -19,270 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 11,50 Milliarden INR, gegenüber 11,91 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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