One Mobikwik Systems Aktie
ISIN: INE0HLU01028
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: One Mobikwik Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
One Mobikwik Systems wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,800 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,880 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,19 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -6,100 INR im Vergleich zu -19,270 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 11,50 Milliarden INR, gegenüber 11,91 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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