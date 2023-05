Ausblick: One Stop Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

One Stop Systems wird am 11.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,23 Prozent auf 16,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte One Stop Systems noch 17,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,253 USD, gegenüber -0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 71,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at