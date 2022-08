Ausblick: One Stop Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

One Stop Systems wird am 11.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

One Stop Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 71,8 Millionen USD, gegenüber 62,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at