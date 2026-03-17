Ausblick: One Stop Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

One Stop Systems wird am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,023 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte One Stop Systems -0,150 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,127 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,650 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 52,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 54,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at