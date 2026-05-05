One Stop Systems Aktie

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WKN DE: A2JDGD / ISIN: US68247W1099

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: One Stop Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

One Stop Systems wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 43,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,033 USD im Vergleich zu 0,220 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 39,0 Millionen USD, gegenüber 32,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

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