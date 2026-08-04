Ausblick: One Stop Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

One Stop Systems wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll One Stop Systems 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 39,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte One Stop Systems 14,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD, gegenüber 0,220 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 40,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at