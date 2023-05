Ausblick: OneConnect Financial Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OneConnect Financial Technology lädt am 22.05.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,220 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -8,600 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,01 Milliarden CNY – ein Minus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OneConnect Financial Technology 1,02 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -14,012 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -23,900 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 4,65 Milliarden CNY, gegenüber 4,46 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at