Ausblick: OneConnect Financial Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OneConnect Financial Technology äußert sich am 24.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,122 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,153 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 201,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 20,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte OneConnect Financial Technology einen Umsatz von 166,6 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,499 USD, gegenüber -0,590 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 648,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 513,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at