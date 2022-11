Ausblick: OneConnect Financial Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OneConnect Financial Technology wird am 10.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass OneConnect Financial Technology für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,545 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,22 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,545 CNY, gegenüber -3,470 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 4,70 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,13 Milliarden CNY generiert worden waren.

