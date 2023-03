Ausblick: OneConnect Financial Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

OneConnect Financial Technology gibt am 13.03.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -13,075 CNY gegenüber -9,700 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OneConnect Financial Technology in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,13 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,28 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -24,751 CNY, gegenüber -34,700 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4,51 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,13 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

