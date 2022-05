Ausblick: OneConnect Financial Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OneConnect Financial Technology lädt am 25.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,760 CNY. Dies würde einen Gewinn von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem OneConnect Financial Technology -0,830 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 936,5 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 14,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 819,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,532 CNY, gegenüber -3,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,95 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,13 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at