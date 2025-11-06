Oneflow AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DJVC / ISIN: SE0017564461
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Oneflow Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Oneflow Registered wird am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Oneflow Registered einen Verlust von -0,570 SEK je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 42,6 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 19,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 35,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -1,900 SEK, gegenüber -3,090 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 168,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 135,7 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oneflow AB Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Oneflow Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Oneflow Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.25
|Ausblick: Oneflow Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Erste Schätzungen: Oneflow Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Oneflow Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Oneflow AB Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Oneflow AB Registered Shs
|2,38
|0,85%