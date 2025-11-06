Oneflow AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DJVC / ISIN: SE0017564461

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Oneflow Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Oneflow Registered wird am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Oneflow Registered einen Verlust von -0,570 SEK je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 42,6 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 19,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 35,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -1,900 SEK, gegenüber -3,090 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 168,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 135,7 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

