Ausblick: OneMain gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OneMain präsentiert am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,39 USD, gegenüber 6,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 5,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at