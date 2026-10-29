Ausblick: OneMain informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OneMain präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 15,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,70 USD aus. Im Vorjahr waren 6,56 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 5,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net