OneMain Holdings Aktie
WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: OneMain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OneMain wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,54 USD. Dies würde einem Zuwachs von 46,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem OneMain 1,05 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OneMain in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,62 USD, gegenüber 4,24 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 4,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,72 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
