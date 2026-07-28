Ausblick: OneMain veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

OneMain wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,28 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 5,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at