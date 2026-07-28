OneMain Holdings Aktie
WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: OneMain veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
OneMain wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,28 Milliarden USD aus.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,56 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 5,23 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OneMain Holdings Inc
|
07:01
|Ausblick: OneMain veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: OneMain gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: OneMain gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
17.04.26
|Erste Schätzungen: OneMain stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: OneMain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu OneMain Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|OneMain Holdings Inc
|54,28
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.