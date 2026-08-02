ONEOK Aktie
WKN: 911060 / ISIN: US6826801036
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: ONEOK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
ONEOK wird am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,46 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ONEOK noch 1,34 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,89 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,69 USD, gegenüber 5,42 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 38,02 Milliarden USD im Vergleich zu 33,58 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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