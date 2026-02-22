Ausblick: ONEOK legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ONEOK wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,51 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,82 Prozent verringert. Damals waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll ONEOK nach den Prognosen von 5 Analysten 8,75 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,00 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,40 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,17 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 33,37 Milliarden USD, gegenüber 21,64 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at