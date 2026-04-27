Ausblick: ONEOK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ONEOK wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ONEOK in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,69 USD je Aktie, gegenüber 5,42 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 35,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 33,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at