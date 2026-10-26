Onesource Specialty Pharma Aktie
WKN DE: A40XRV / ISIN: INE013P01021
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Onesource Specialty Pharma legt Quartalsergebnis vor
Onesource Specialty Pharma lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Onesource Specialty Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,920 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 29,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,87 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,76 Milliarden INR umgesetzt.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 36,13 INR, gegenüber -6,440 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 22,53 Milliarden INR im Vergleich zu 14,22 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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