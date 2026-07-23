Onesource Specialty Pharma Aktie

Onesource Specialty Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40XRV / ISIN: INE013P01021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Onesource Specialty Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Onesource Specialty Pharma präsentiert am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 5,30 INR gegenüber -0,020 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,03 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 53,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,440 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,30 Milliarden INR, gegenüber 14,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Onesource Specialty Pharma Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Onesource Specialty Pharma Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Onesource Specialty Pharma Ltd Registered Shs 1 640,90 -1,39% Onesource Specialty Pharma Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen