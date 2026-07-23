Ausblick: Onesource Specialty Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Onesource Specialty Pharma präsentiert am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 5,30 INR gegenüber -0,020 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,03 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 53,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,440 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,30 Milliarden INR, gegenüber 14,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at