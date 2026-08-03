Ausblick: OneSpan informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OneSpan wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,231 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OneSpan noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,66 Prozent auf 58,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,88 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 246,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 243,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at