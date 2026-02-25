Ausblick: OneSpan legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OneSpan veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,294 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 59,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,720 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll OneSpan nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 59,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,40 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 240,1 Millionen USD, gegenüber 243,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at